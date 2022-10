Treinador do Eintracht Frankfurt sente "muito respeito" pelo Sporting

O treinador do Eintracht Frankfurt, Oliver Glasner, reconheceu esta segunda-feira sentir "muito respeito" pelo Sporting, na véspera do encontro decisivo entre as duas equipas com vista à qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões .

"Tal como em todos os jogos deste grupo, esperamos ser a equipa mais feliz e ganhar. Todos os quatro treinadores disseram que o grupo era muito equilibrado e todos os jogos o demonstraram. Perdemos o primeiro jogo com o Sporting por 3-0, não era de prever, mas assim foi e estamos contentes por jogar uma final que temos de ganhar para passarmos a fase a eliminar," assinalou, confiante, o técnico do conjunto alemão.

Oliver Glasner prometeu "jogar para a vitória" em conferência de imprensa realizada no palco do encontro, o Estádio José Alvalade, mais de uma hora e meia após a hora inicialmente prevista, devido a um atraso na chegada do Eintracht Frankfurt ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa."Alguns resultados não foram exatamente o que o Sporting esperava, mas na primeira parte com o Tottenham foram de longe a melhor equipa e na segunda parte tiveram duas oportunidades para fechar o jogo, jogam em 3x4x3 e é muito difícil conseguir marcá-los, raramente sofrem de bola parada," elogiou Glasner, que reconheceu capacidade ao Sporting.

O Eintracht desloca-se a Alvalade apostado em derrotar o Sporting de forma a evitar dissabores na decisão de um competitivo Grupo D na Liga dos Campeões, no qual as quatro posições estão ainda por atribuir e o treinador do emblema detentor do título da Liga Europa sublinhou a importância do jogo.

"O jogo é tão importante que tal como fez o colega do Sporting não vamos dar qualquer informação. Estou concentrado no nosso trabalho e tudo o resto é paisagem. Alguém me há de dizer o resultado, mas isso não tem influência para nós porque temos de ganhar para avançar na Liga dos Campeões. Temos de ganhar, se ganharmos passamos, portanto o outro jogo tem zero relevância," classificou o líder técnico do conjunto germânico sobre o jogo entre os franceses Marselha e os ingleses do Tottenham.

O Eintracht Frankfurt está ciente à partida de que uma derrota o afastará dos oitavos de final da Liga dos Campeões e até o poderá afastar das competições europeias, caso no outro encontro da jornada Marselha vença o Tottenham.

Com todos os cenários em aberto, o técnico austríaco prometeu "dar tudo", ainda que alimentando "o maior respeito pelo Sporting, apesar de os resultados não terem sido os melhores ultimamente", e elogiou a "forma de jogar" dos 'leões'.

"A estratégia é esperarmos ter aprendido com o primeiro jogo. Jogámos muito bem durante uma hora e teremos de aproveitar melhor as oportunidades criadas. Após o 1-0 perdemo-nos um pouco e fomos um pouco abaixo das expectativas. Têm o Edwards, o Trincão, o Paulinho não sei se jogará, mas são jogadores muito rápidos. Esperamos ter as nossas oportunidades para marcar," declarou, esperançoso.

Glasner espera, desta forma, "um dia longo," mas acrescentou que "toda a gente sabe o que viemos cá fazer". Assim, prometeu um Eintracht ofensivo, "com confiança" e "muito respeito pelo Sporting," como fez questão de insistir.

O Sporting recebe o Eintracht Frankfurt na terça-feira, em jogo da sexta e última jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, com início marcado para as 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem do esloveno Slavko Vincic.