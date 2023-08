Treinador do Inter vê grupo com o Benfica complicado: «Todos os jogos serão difíceis»

O treinador do Inter, Simone Inzaghi, considera que o Grupo D, onde está o Benfica, vai ser complicado e espera que todos os jogos sejam disputados. "Todos os jogos serão difíceis, como sempre nesta competição, onde as equipas estão sempre bem organizadas. Faremos o nosso melhor, porque queremos dar continuidade ao nosso caminho. Somos o Inter e queremos continuar a sonhar", afirmou o italiano, em declarações reproduzidas pelo site dos nerazzurri sobre um grupo em que também estão Salzburgo e Real Sociedad.O italiano ainda lembrou a caminhada até à final na última edição, na qual o Inter deixou o Benfica para trás nos quartos-de-final. "No ano passado, fizemos uma caminhada incrível, que nos levou à final em Istambul, onde estávamos a um passo do sonho. Desafiámos grandes equipas, lutámos em campos difíceis mas tudo isto deu-nos uma consciência ainda maior da nossa força. A Liga dos Campeões é uma etapa importante onde ainda queremos ser protagonistas", assegurou.