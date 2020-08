Julian Nagelsmann, treinador do Leipzig, revelou no final do jogo com o Atlético Madrid, em Alvalade, onde a sua equipa eliminou os colchoneros nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, que algo se passou ao intervalo do jogo com Diego Simeone, treinador da formação espanhola.





Quando questionado na 'Sky Sports' sobre o duelo tático nos dois bancos, Nagelsmann conta que "excetuando o intervalo, tudo correu bem". "Aí mostrou brevemente que é um vencedor e que quer ganhar sempre", acrescentou, enigmaticamente.O jornal alemão 'Bild' revela hoje o que depois o técnico contou à jornalista. "Porquê? O que é que aconteceu?", questionou Britta Hofmann. "Não te vou contar agora em detalhe, mas há câmaras...", respondeu Nagelsmann. Ela insistiu: "Foi antidesportivo?" Ao que ele respondeu: "Eu não o teria feito".Aparentemente os dois técnicos 'chocaram' no túnel, a caminho dos balneários. Mais tarde, na conferência de imprensa, Nagelsmann confirmou que os dois de facto conversaram. "Deu-me os parabéns, disse-me que fizemos um grande jogo. Ao intervalo disse-lhe que é fantástico conhecer um treinador com o seu caráter e personalidade..."