Treinador do PSV de olho no Benfica: «Estão habituados a jogar na fase de grupos»

Depois de ter superado o Spartak Moscovo, o Benfica encontrará agora o PSV Eindhoven, naquele que será o derradeiro degrau antes do acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. E o duelo não poderia ser diante de uma equipa em melhor momento, já que os holandeses têm cinco vitórias nos cinco jogos realizados, quatro deles nesta Champions (diante de Galatasaray e Midtjylland) e ainda um diante do Ajax, no qual conquistaram a Supertaça holandesa com uma goleada por 4-0. Registos que deixam o técnico Roger Schmidt satisfeito, ainda que assuma esperar que a história seja diferente diante das águias na dupla eliminatória da prova da UEFA.





"Mentalmente é muito importante, como também o é termos acabado os últimos três jogos sofrer. Foram jogos contra adversários fortes, mas será muito difícil chegar à fase de grupos da Champions. O Benfica está habituado a jogar nessa fase. Não estiveram lá no último ano, mas antes tinham estado dez anos seguidos. É um clube com muita experiência e bons jogadores com muita qualidde individual. Será um desafio enorme", assumiu Roger Schmidt.O duelos do playoff, refira-se, estão marcados para 18 e 24 de agosto, primeiro na Luz e depois em Eindhoven.