Tridente à vista no At. Madrid

O Atlético Madrid defronta o Lokomotiv de João Mário (deve ser titular) e Simeone dá a entender que pode utilizar pela primeira vez o tridente ofensivo constituído por João Félix, Morata e Diego Costa. "É uma oportunidade para jogarem os três juntos. Vamos ver como se movem hoje [ontem] no último treino e depois decidiremos se jogam os três juntos, apenas dois ou... um", diz El Cholo.

Corluka, central do Lokomotiv Moscovo, não tem dúvidas quando questionado sobre a principal arma da equipa espanhola. "O mais perigoso do Atlético Madrid é... Simeone!", anota o defesa.

El Cholo nem sabe o que dizer ao tomar conhecimento das palavras do croata. "Eu agora já não jogo. Já fui futebolista, agora não sou. Não quero dar uma opinião sobre o pensamento de um treinador ou jogador. A força da nossa equipa é o coletivo", vinca Simeone, que não pode contar hoje com Vitolo, devido à lesão contraída no dérbi com o Real Madrid.

Semin rendido a Félix

O treinador do Lokomotiv Moscovo confessa-se rendido à qualidade de João Félix. "Vai ser uma das futuras estrelas do futebol mundial, tal como Cristiano Ronaldo. Pode até vir a ser melhor do que ele, pois ainda tem enorme potencial, tem muito para crescer", sustenta Semin.