Tuchel confirmou a disponibilidade de Mendy e Kanté para a final da Champions

Thomas Tuchel não escondeu a sua satisfação por poder contar com o guarda-redes Edouard Mendy e o médio N'Golo Kanté para final da Liga dos Campeões, que se disputa amanhã, no Estádio do Dragão. Um indicador positivo que o técnico do Chelsea fez questão de partilhar com a comunicação social na conferência de imprensa que antecedeu o jogo frente ao Manchester City.





"As notícias sobre a equipa são as melhores de sempre, já que temos a equipa completa. Não temos lesões e espero que continue assim até depois de terminarmos o treino de hoje", assumiu o técnico alemão, que revelou ainda ter treinado penáltis e até já ter definido quem serão os eleitos para a conversação, caso a final da Champions tenha de ser decidido nesses moldes."Já identificamos os jogadores que devem marcar os penáltis na nossa equipa, se o jogo for para uma desempate por penáltis, mas ainda não sei quem pode estar em campo no final do jogo. Quem quer que seja o escolhido, de certeza que vamos para o desempate por penáltis juntos como uma equipe, aconteça o que acontecer", destacou Tuchel, deixando mais uma certeza."Treinamos sempre penáltis quando enfrentamos um jogo que pode ser decidido dessa forma. Não podemos é replicar a pressão e a ocasião da marcação de uma grande final, mas podemos cuidar de conhecer os padrões e trabalhar os nossos hábitos", reconheceu o alemão, que não escondeu a satisfação de visitar a cidade do Porto: "Estou muito contente por vir aqui. É um estádio fantástico, um clube fantástico, e as pessoas são muito simpáticas. Gosto muito de vir cá."