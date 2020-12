Tuchel olha para o topo do grupo da Champions

Depois de ganhar ao Leipzig e ao United (em Manchester), o PSG apresenta-se diante do Basaksehir com a confiança em alta e o olhar no 1º lugar, embora dependente do resultado dos red devils na Alemanha. “Mostrámos a nossa qualidade nos dois últimos jogos decisivos. Esta é uma terceira final e vamos fazer tudo ao nosso alcance para conquistá-la. Vencer o grupo dá-nos a segunda mão dos ‘oitavos’ em casa, mas não vai ser uma ronda fácil. Em qualquer caso, pensaremos nisso mais tarde. Por enquanto, devemos estar focados no Basaksehir”, vincou Tuchel, que deverá apresentar um ataque temível: Mbappé, Kean e Neymar. Já Buruk espera acabar em beleza. “Gostaríamos de continuar, mas sairemos em 4º lugar num grupo muito difícil. Queremos fazer algo de que nos possamos orgulhar.”