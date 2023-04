Tuchel pede cabeça fria a João Cancelo no regresso a Manchester

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Cancelo regressa a um estádio que bem conhece num jogo que será, certamente, de emoções fortes para ele. Ora, Thomas Tuchel, novo treinador do Bayern, pede cabeça fria ao jogador português.

"Estou muito feliz por ele estar connosco, já tive que jogar contra ele muitas vezes. Conheço a sua qualidade. Espero que consiga controlar as suas emoções e que não fique excessivamente exaltado ou demasiado acanhado. Ele conhece os padrões do City, mas o City também o conhece muito bem", disse o técnico alemão, que vai cumprir o quarto jogo ao serviço dos bávaros após o despedimento de Julian Nagelsmann.

Quis o destino que o primeiro jogo europeu de Tuchel pela nova equipa seja diante do Man. City, clube que derrotou na final da Liga dos Campeões de 2021 ao serviço do Chelsea. O alemão ganhou apenas três dos 11 jogos que disputou frente a Guardiola, mas arrecadou um dos mais desejados troféus na final do Dragão.

"O Pep dá às suas equipas o seu próprio estilo. O que faz é único. Vamos tentar encontrar soluções, com e sem bola. Precisaremos de um desempenho completo", sublinhou.

Problemas de sono

Ainda a conhecer os cantos à casa, Thomas Tuchel reconhece que chegou à conferência com poucas horas de sono. O técnico alemão quer mostrar serviço nos bávaros após a saída do Chelsea em setembro. "Esta manhã acordei bem cedo e decidi ir para o centro de treinos porque não conseguia voltar a dormir, não parava de pensar no jogo. Espero dormir hoje."