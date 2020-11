Tuchel sob pressão no Paris SG

O PSG leva duas derrotas nos últimos três jogos e quer terminar com a fase negativa. Um desses desaires foi perante o RB Leipzig, rival que os parisienses irão enfrentar hoje na Champions, e Tuchel quer um desfecho diferente. Na antevisão, o técnico do PSG garantiu que não sente o lugar em risco no clube e pediu uma boa resposta dos jogadores. “Não recebi nenhuma mensagem de confiança, mas também não é necessário. Estou seguro do meu trabalho. Neymar vai jogar. Ele e Mbappé têm grande impacto e precisamos dos golos deles”, frisou o treinador, que deverá colocar Danilo a titular no meio-campo.

Já o técnico do RB Leipzig, Nagelsmann, colocou a pressão do outro lado: “O PSG está sob pressão. Queremos ganhar e decidir o duelo direto com eles!”