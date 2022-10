Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Tudor: «Tive jogadores a chegaram ao pé de mim ontem a dizerem para não me preocupar, que iríamos ganhar» Treinador do Marselha analisou contas da Liga dos Campeões após triunfo na casa do Sporting e garante que é possível sonhar





• Foto: Paulo Calado