TV espanhola mostra discussão entre Mbappé e Jordi Alba: «Na rua, mato-te»

Mbappé foi a figura do jogo na vitória do PSG frente ao Barcelona por 4-1, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas nem tudo foram sorrisos para o avançado francês. As câmaras do programa #Vamos, da Movistar, captaram uma acalorada discussão de Mbappé com Jordi Alba, lateral-esquerdo do Barcelona.





O momento viveu-se na área dos catalães e, além de Alba e Mbappé como protagonistas, também Piqué foi 'chamado ao barulho'. Segundo aquele programa, o francês e Jordi Alba 'pegaram-se' e Mbappé atirou "num castelhano perfeito": "Na rua, mato-te, na rua mato-te". Nesse momento, Piqué, surpreendido com a atitute do jogador do PSG, questionou: "Mas vais matar quem?"Conversa completa entre Mbappé, Jordi Alba e PiquéJordi Alba para Mbappé: "Olha para o cartão de cidadao. Estás um homenzinho, estás"Mbappé para Jordi Alba: "Na rua, mato-te, na rua mato-te".Piqué para Mbappé: "Quem é que tu vais matar?".Alba para Piqué: "Está a aprender, o miúdo está a aprender".