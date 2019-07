UEFA admite mudar regras de qualificação para premiar casos como o do Ajax

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, admitiu a possibilidade de alterar as regras de qualificação para a Liga dos Campeões no sentido de premiar as equipas que atinjam uma certa eliminatória no ano anterior. O dirigente falou especificamente do caso do Ajax, que chegou às meias-finais mas vai ter de disputar duas eliminatórias para entrar na fase de grupos.





"Gostávamos de proteger as equipas como o Ajax este ano ou Monaco e Leicester anteriormente. O Ajax jogou as meias-finais este ano e agora tem que vender os jogadores todos porque não sabe se vai qualificar-se para a Liga dos Campeões. Uma ideia em cima da mesa é de que estes clubes que chegam a uma certa fase da competição assegurem a sua participação nela no ano seguinte. É uma ideia que vamos debater com as ligas e os clubes", referiu o presidente da UEFA em entrevista ao 'The Times'.À parte deste assunto, Ceferin reiterou ser contra a criação de uma superliga europeia. Ao contrário, está a estudar um novo troféu a ser disputado pelas seleções vencedoras do Campeonato da Europa e da Copa América.