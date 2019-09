UEFA anuncia palcos das finais das próximas três edições da Liga dos Campeões

O Comité Executivo da UEFA anunciou esta terça-feira em Ljubljana (Eslovénia) os locais que vão acolher as finais das próximas três edições da Liga dos Campeões. As cidades de São Petersburgo (Rússia), Munique (Alemanha) e Londres (Inglaterra) foram escolhidas pelo organismo e vão receber os duelos decisivos da mais importante prova europeia de clubes em 2021, 2022 e 2023, respetivamente.

A Rússia entra pela segunda vez no mapa das finais da Champions. A primeira foi em 2008, no Estádio Luzhniki (Moscovo), com um duelo inglês entre Chelsea e Manchester United. Na altura, os red devils, com Cristiano Ronaldo a entrar na folha dos marcadores, ergueram o troféu no desempate por penáltis, após o empate (1-1) no final dos 90 minutos que prevaleceu no prolongamento.

Em Munique, o Allianz Arena volta a receber a final da competição em 2022, 10 anos após o triunfo obtido pelo Chelsea nas grandes penalidades, diante do anfitrião Bayern, num jogo que terminou empatado a uma bola.

Pela 8.ª vez na história caberá ao Estádio de Wembley, em Londres, coroar o 'rei' da europa no final da época 2022/2023, sendo que o recinto recebeu recentemente duas finais ganhas por Barcelona (2011) e Bayern de Munique (2013).

Recorde-se que a final da presente edição da Champions será disputada no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul (Turquia), palco que em 2005 recebeu uma das mais emocionantes finais da história da prova, protagonizada por Liverpool e Milan, com triunfo inglês nas grandes penalidades.