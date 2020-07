UEFA confirma final da Liga dos Campeões no estádio da Luz

A UEFA confirmou ontem que a final da Champions terá lugar a 23 de agosto no Estádio da Luz. Esse mesmo anfiteatro e o Estádio José Alvalade serão os palcos dos restantes jogos da ‘final 8’, respeitantes aos quartos-de-final (12, 13, 14 e 15 de agosto) e meias-finais (18 e 19 de agosto). Ao contrário do que era regra, esses duelos serão realizados apenas a uma mão.

As equipas serão, por outro lado, autorizadas a inscrever 23 jogadores na ficha de jogo ao contrário dos habituais 18. Poderão também proceder a cinco substituições no decorrer da partida, se bem que as mesmas tenham de ser efetuadas no máximo em três períodos distintos. Para esta contabilidade não serão levadas em conta as alterações realizadas ao intervalo e no final do tempo regulamentar. Uma substituição suplementar poderá ser feita no prolongamento. Os jogos pendentes da segunda mão dos oitavos-de-final serão disputados em casa dos clubes: Bayern (Allianz Arena), Barcelona (Camp Nou), Manchester City (Etihad) e Juventus (Allianz Stadium).