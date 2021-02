UEFA confirma jogo entre RB Leipzig e Liverpool em Budapeste

A UEFA anunciou este domingo que a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões entre RB Leipzig e Liverpool vai jogar-se no estádio Puskás Arena em Budapeste, na Hungria.





A decisão surge após as autoridades alemãs terem proibido a entrada de cidadãos britânicos devido à nova estirpe de Covid-19 que surgiu no Reino Unido. O RB Leipzig-Liverpool está agendado para dia 16, às 20 horas."A UEFA gostaria de agradecer ao RB Leipzig e ao Liverpool pela estreita cooperação e assistência na procura de uma solução para o problema em questão, bem como à Federação Húngara de Futebol pelo apoio e por terem aceite acolher o jogo", pode ler-se no comunicado emitido pelo organismo que gere o futebol europeu.