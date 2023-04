UEFA congela preços dos bilhetes para a final da Liga dos Campeões

O bilhete mais barato para a final da Liga dos Campeões de futebol em Istambul situa-se nos 70 euros e o mais caro nos 690, com a UEFA a determinar esta sexta-feira o preço e o seu 'congelamento'.

O custo dos bilhetes para a final em 10 de junho no Estádio Olímpico de Atatürk será o mesmo do praticado na final de 2022 em Paris, em que o Real Madrid venceu o Liverpool (1-0), e existem quatro categorias de bilhetes.

Cada finalista terá direito a 20.000 bilhetes, também o mesmo da última final, dos 72.000 disponíveis para o jogo em Istambul.

Nas meias-finais da competição, colocaram frente a frente os italianos do AC Milan e do Inter Milão, e os espanhóis do Real Madrid, detentores do título, aos ingleses do Manchester City.

Os detalhes dos preços para a próxima final foram hoje divulgados pela UEFA e quando o organismo ainda se encontra em processo de devolução de dinheiro a adeptos que se viram impedidos de assistir à final de 2022 em Paris.

Essa final ficou marcada por um cenário de caos em volta do estádio, mas sem feridos graves a lamentar, e, antes do jogo, dezenas de adeptos tentaram entrar à força no recinto, com intervenção da polícia, que dispersou a multidão com gás lacrimogéneo.

Cerca de 80 pessoas foram ainda detidas por tentarem roubar bilhetes junto de adeptos ingleses e espanhóis.

A UEFA procura reembolsar 19.618 bilhetes adquiridos por adeptos do Liverpool, enquanto o Real Madrid rejeitou a proposta do organismo europeu de futebol, dizendo que a mesma é "insuficiente", mostrando-se disponível para apoiar juridicamente os seus adeptos lesados.