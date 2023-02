UEFA culpada pelo caos instalado antes da final da Liga dos Campeões da época passada

A UEFA tem "responsabilidade primária" pelas falhas de organização e segurança que causaram caos junto ao Stade de France, em Paris, na final da Liga dos Campeões da época passada que opôs Liverpool a Real Madrid. Esta conclusão é da autoria de um painel independente, que foi nomeado pela própria UEFA, de forma a analisar os incidentes ocorridos em maio último, segundo dá conta o 'The Guardian'.De acordo com o relatório, que o jornal inglês tornou público, o organismo que rege o futebol europeu "marginalizou" a sua própria unidade de segurança, chefiada por Zejlko Pavlica, um amigo próximo de Aleksander Ceferin, presidente do organismo. A polícia usou gás lacrimogéneo e ainda gás pimenta para tentar controlar quem procuravam entrar sem bilhetes válidos para o jogo, colocando em risco a vida dos adeptos."É notável que ninguém tenha perdido a vida. Todos os entrevistados pelo painel concordaram que esta situação foi um quase acidente: um termo usado quando um evento quase se torna numa catástrofe com mortes em massa", pode ler-se no relatório.Também a polícia parisiense e a Federação Francesa de Futebol não ficam isentas de culpas, de acordo com o mesmo relatório, visto terem tido "falhanços ao nível do planeamento e da operação" do evento.