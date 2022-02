UEFA de olho na situação entre Rússia e Ucrânia: final da Champions pode 'rumar' a Wembley

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A final desta edição da Liga dos Campeões, marcada para o próximo dia 29 de maio, na Gazprom Arena, em São Petersburgo (Rússia), pode vir a ser disputada... em Londres.Segundo a imprensa inglesa, a UEFA está a monitorar o atual conflito entre a Rússia e a Ucrânia e o estádio de Wembley surge como uma das alternativas.A final da época passada, recorde-se, passou de Istambul para o estádio do Dragão, já que a Turquia havia entrado na ‘lista vermelha’ do Reino Unido e os adeptos de Chelsea e Manchester City não poderiam entrar no país.