UEFA diz que a Liga dos Campeões pode terminar depois de 3 de agosto

A UEFA garantiu este domingo que a Liga dos Campeões poderá ser concluída depois de 3 de agosto, data que foi apontada pelo presidente do organismo, Aleksander Ceferin como limite para concluir a atual temporada em entrevista ao canal televisivo alemão ZDF.





"Isso não é verdade. O presidente foi muito claro para não definir datas exatas para o final da temporada", lê-se na nota da UEFA, que diz "estar a analisar todas as opções para completar as temporadas doméstica e europeia com a Associação Europeia de Clubes e as Ligas Europeias no grupo de trabalho criado a 17 de março." "A principal prioridade de todos os membros do grupo de trabalho é preservar a saúde pública", acrescenta o documento.O organismo que rege o futebol europeu admite que "se necessário" poderão ser disputados jogos durante o mês de agosto. "É preciso encontrar soluções de calendário para completar todas as competições. Neste momento estão a ser estudadas opções para disputar partidas em julho e agosto, se necessário, dependendo das datas de reinício e da permissão das autoridades nacionais.", esclarece a UEFA.