UEFA espera lucros superiores a 5 mil milhões de euros com direitos televisivos da nova Champions

A UEFA espera que o novo formato da Liga dos Campeões, que entrará em vigor em 2024, traga um lucro superior a cinco mil milhões de euros (cerca de mais de 40% do que o atual) só com venda dos direitos televisivos da competição, avança esta sexta-feira o 'The Times'.De acordo com a mesma fonte, o organismo que rege o futebol europeu já teve quatro propostas finais de quatro cadeias de transmissão para vender os direitos da competição de clubes para todo o mundo e espera que os rendimentos anuais possam subir ainda esta temporada para os 3.6 mil milhões de euros.Caso esta previsão se confirme, os clubes que integrem as competições europeias - principalmente a Liga dos Campeões - deverão igualmente ter um maior encaixe financeiro.