UEFA pondera acabar com regra dos golos fora

A reunião do Comité de Competições da UEFA, marcada para esta sexta-feira no Porto, poderá trazer uma grande novidade para os próximos anos das provas europeias. Tudo porque, segundo o 'The Times', está em cima da mesa a possibilidade de ser retirada da regra dos golos marcados fora de casa, algo que está em vigor nas provas continentais da UEFA desde 1965.





Segundo o relato do jornal inglês, esta regra é vista por grande parte dos elementos do referido comité como estando desatualizada e que a sua saída de cena poderia traduzir-se numa maior espectacularidade para as referidas provas. Caso a ideia seja aprovada na reunião de sexta-feira, a UEFA compromete-se a avançar com o processo de mudança da regra, ainda que não se saiba ao certo quando a mesma poderá entrar em vigor.Esta regra, conforme dissemos, está em vigor desde 1965 e tem sido decisiva na definição de várias eliminatórias europeias, já que pela mesma em caso de empate no final os golos marcados fora de portas têm um peso superior, algo que faz com que algumas equipas joguem com essa vantagem.Olhando à Champions deste ano, o FC Porto afastou a Juventus nos 'oitavos' graças a essa regra, tal como o Paris SG, que deixou pelo caminho o Bayern Munique por ter marcado mais golos fora de casa numa eliminatória que acabou em 3-3 no agregado.