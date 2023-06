UEFA pondera tirar final da Champions a árbitro após presença em evento da extrema direita

O polaco Szymon Marciniak foi nomeado para arbitrar a final da Liga dos Campeões desta época, entre Manchester City e Inter Milão, a disputar na próxima semana, mas há a forte probabilidade da UEFA tomar a decisão de retirar-lhe esse encontro. Em causa está a presença do juiz polaco, de 42 anos, num recente evento da extrema direita do seu país, promovido pelo partido de Slawomir Mentzen, o líder da Confederação, algo que não agradou à UEFA, que agora, segundo o 'The Guardian', está a investigar a situação.Ao 'The Guardian', a UEFA diz-se a "par das alegações em torno de Szymon Marciniak" e assegura estar "a procurar uma urgente clarificação. "A UEFA e toda a comunidade do futebol abominam os 'valores' promovidos pelo grupo em questão e levam estas alegações de forma muito séria. Um comunicado será publicado amanhã [sexta-feira], depois de terem sido revistas todas as provas", acrescenta o porta-voz do organismo que rege o futebol europeu.No evento em causa, intitulado de 'Everest', Marciniak foi não só presença, como também serviu para promoção do mesmo, surgindo em cartazes e até falou perante a plateia.