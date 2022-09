UEFA vê com bons olhos a possibilidade de disputar final da Liga dos Campeões nos EUA

Todas as finais da Liga dos Campeões foram disputadas na Europa, mas isso é algo que pode estar perto de mudar. Segundo dá conta o jornal 'AS', os Estados Unidos poderão vir a receber o jogo decisivo da competição num futuro próximo.A ideia começa a ganhar força junto da UEFA, mas também de federações e clubes, por conta do crescimento da MLS e do sucesso que tem sido a International Champions Cup, torneio de pré-época organizado no país até há pouco anos.O organismo que rege o futebol europeu percebe os benefícios financeiros do mercado norte-americano e a direção, liderada por Aleksander Ceferin, sente que tem capacidade para organizar um jogo à medida da final da Champions. O facto de os Estados Unidos receberem o Mundial'2026, ainda que em conjunto com Canadá e México, também é visto como um exemplo a seguir.Para além disso, o próximo Mundial de clubes também deverá disputar-se naquele país, onde também já se organizaram a Copa América e a Golden Cup.