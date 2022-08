UEFA vende direitos da Champions para os Estados Unidos por 1,5 mil milhões de euros

UEFA e Paramount Global chegaram a acordo para a venda dos direitos televisivos da Liga dos Campeões para os próximos seis anos, segundo adiantaram as duas partes esta sexta-feira. De acordo com a imprensa internacional, este novo contrato estará avaliado em pouco mais de 1,5 mil milhões de euros, mais do dobro do valor do acordo anterior. Por cada época, a empresa que detém a CBS e a plataforma Paramount+ irá pagar 250 milhões de euros, o que representa um aumento do valor anual de 150 milhões de euros."A UEFA tem sido importante desde o lançamento da Paramount+ e estamos entusiasmados por ampliar a nossa parceria bem sucedida, para mostrar os craques de topo do futebol mundial até 2029/30, aproveitando da melhor forma aquilo que construímos nos últimos dois anos. Se tivéssemos perdido os direitos para a Amazon teria sido uma perda devastadora no número de subscritores da Paramount+", declarou Sean McManus, presidente da CBS Sports, que será o canal que emitirá os encontros da Liga milionária.