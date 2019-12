Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Um minuto para a história: Ansu Fati é o mais jovem de sempre a marcar na Liga dos Campeões Avançado do Barcelona assinou o golo do triunfo catalão diante do Inter, em jogo da última jornada do grupo F





• Foto: LUSA / EPA