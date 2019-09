Uma centena de adeptos do Lille detidos em Amesterdão

Uma centena de adeptos do Lille foi esta terça-feira detida em Amesterdão, por atos de violência e perturbação da ordem pública, poucas horas antes do início do jogo entre o clube francês e o Ajax, para a Liga dos Campeões.A notícia é avançada pela polícia local, no Twitter: "uma centena de adeptos do Lille detidos por perturbação da ordem pública, tiros com armas de fogo e violência", refere a mensagem."Estamos ao corrente disso, mas ainda não temos muira informação. Estamos em contacto com a polícia e o Ajax. Claro que o clube condena qualquer desvio de comportamento e toda a forma de violência e vai constituir-se parte para aceder ao processo", disse Gérard Lopez, presidente do Lille, à Agência France Presse (AFP)."Aparentemente, centenas de pessoas dirigiam-se pacificamente para o centro da cidade, quando uma vintena de adeptos lançou fumígenos para o metro e perturbou a circulação. A polícia deteve-os, bem como todos os adeptos do Lille que estavam naquela zona", acrescentou.Segundo a agência holandesa ANP, um adepto ficou ferido e segundo a televisão local AT5 havia adeptos a andar na via do metropolitano.Mais de três mil adeptos do Lille fizeram uma pequena viagem (300 quilómetros) para assistir ao jogo da primeira jornada da 'Champions', marcado para as 20:00