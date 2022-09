Unai Emery confirma que Tony Chapron lhe mentiu: «Justificou o trabalho da equipa de arbitragem mas acenou com a cabeça»

Tony Chapron, antigo árbitro francês, admitiu ter mentido a Unai Emery , quando o técnico espanhol representava o PSG, dias após a reviravolta polémica do Barcelona frente ao PSG, em jogo dos 'oitavos' da Liga dos Campeões 2016/17 que os catalães venceram por 6-1.Confrontado pela 'Marca' com essas declarações, o agora treinador do Villarreal confirmou a sua veracidade. "O que Chapron disse é totalmente verdade. No jogo a seguir ao de Camp Nou, em que houve algumas decisões muito injustas da arbitragem para nós, desci para conversar com ele e estivemos algum tempo a conversar sobre o que aconteceu. Ele justificou o trabalho da equipa de arbitragem, mas acenou com a cabeça, mostrando que o trabalho dos árbitros não tinha sido correto", confessou Emery, à margem da inauguração do curso de treinadores da Federação de Futebol da Comunidade Valenciana, do qual é um dos padrinhos."É óbvio que naquela altura não havia VAR e isso foi prejudicial para nós", acrescentou.