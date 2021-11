Unai teme Cristiano Ronaldo e companhia

Unai Emery, treinador do Villarreal, desvalorizou a saída de Solskjaer, sublinhando que irá defrontar o Manchester United e não o norueguês. "Já o enfrentei muitas vezes. É preciso reconhecer que é uma grande pessoa", começou por dizer. "Não vejo mudanças no United. Temos de estar preparados para enfrentar Ronaldo, Rashford, Bruno Fernandes, De Gea... são esses que vão jogar", lembrou.

Como travar o poderio ofensivo dos ingleses? Emery deu o mote. "Defender bem é crucial. Temos de mostrar personalidade no nosso jogo e ser cirúrgicos. Acredito muito no que somos capazes de fazer", rematou o treinador de 50 anos, que disse ainda esperar "uma versão muito boa do United". Os espanhóis estão na máxima força para a receção aos red devils, numa altura em que estão empatados no 1º lugar do grupo, com 7 pontos.