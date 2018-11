Valencia tem um Guedes de'‘esquerda'

O Valencia vai tentar aproveitar o ‘peso’ do Mestalla para ultrapassar o Young Boys e continuar a pressionar o United. Guedes é um dos dois portugueses – o outro é Vezo – com quem Marcelino conta para alcançar a vitória. Gonçalo vai atuar sobre o lado esquerdo e adota um discurso também ele de esquerda. "Sou tão importante como todos os outros jogadores do Valencia. Não sei se sou o melhor [do plantel], creio que sou igual a todos os outros", frisa o atacante, assegurando não ter qualquer limitação a nível físico: "Sinto-me um pouco cansado, pois cumpri os 90 minutos no sábado com o Girona. Mas estou pronto para amanhã [hoje]!"

O conjunto espanhol leva somente um golo marcado na Champions e Guedes não acredita que a situação se solucione com uma varinha de condão. "É preciso insistir, continuar a trabalhar como até aqui. Há que melhorar diariamente, tentar sempre fazer as coisas de forma mais perfeita. Há que aproveitar o ambiente do Mestalla, tentar ter ao máximo a bola em nosso poder e estar sempre por cima no marcador", advoga o luso, que não vai contar hoje com a preciosa ajuda do ainda lesionado Parejo.