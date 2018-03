Continuar a ler

O treinador do Barcelona falou depois de Lionel Messi, que marcou dois golos e fez uma assistência para outro: "Tê-lo connosco é um luxo. É um jogador tão determinante que acaba sempre por aparecer. Ele sabe que tem de aparecer em certos momentos e obriga-se a isso. Depois as coisas saem-lhe ou não, mas nós desfrutamos e agradecemos".



Sobre o jogo com os blues, Valverde admitiu que não foi uma partida fácil, apesar do resultado: "Fizemos golo na primeira jogada. Eles ficaram obrigados a subir e fizeram-no, causando dificuldades porque são fortes no um contra um. Mas isso também nos dava um espaço que não tínhamos antes e foi assim que conseguimos o segundo golo. Na segunda parte, com as alterações, melhorámos".

Ernesto Valverde, treinador do Barcelona, abordou a reação do público aquando da entrada de André Gomes na partida com o Chelsea , sublinhando que não esperava outra coisa dos seus adeptos e elogiando o jogador português."A reação de Camp Nou foi muito positiva. Ele deu um passo em frente. É um jogador muito forte e este tipo de futebolista, com tanta potência, é muito bom para nós. Devo dizer que esperava a ovação. Os adeptos são solidários e querem sempre ajudar os jogadores. De qualquer forma, o André é um jogador que pode ter mais ou menos acerto, mas este era um jogo forte e ele é dos jogadores mais fortes que temos. Quando vai ao choque, vai a sério. Quando corre, corre a sério. Notamos isso", referiu no final da partida.

Autor: Luís Miroto Simões