Valverde reiterou que não é possível prever toda a estratégia dos blues para o encontro: "Não sei o que pode acontecer amanhã, eles podem variar entre alguns registos. Podem aplicar pressão alta, como fizeram em alguns momentos em Londres. Não existe uma fórmula secreta para derrotar equipas destas".



O treinador dos catalães ainda não sabe se vai poder contar com Iniesta para o jogo: "Ontem fez grande parte do treino sem nenhum problema. Vamos ver como está hoje. É um jogo importante, mas também é uma partida para estar a 100 por cento".



Ernesto Valverde abordou o jogo de quarta-feira com o Chelsea, da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, salientando o perigo que os ingleses representam. Camp Nou acolhe o segundo encontro depois do empate a um golo na primeira mão."É uma equipa que pode causar problemas a qualquer momento. Variam o plano de jogo em função do resultado. O plano inicial beneficia-nos, mas é difícil que se mantenha. Temos de estar concentrados no nosso jogo, mais do que no deles", referiu o treinador do Barcelona em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões