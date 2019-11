Valverde: «Parece que temos de ganhar e dar sempre uma lição de futebol...»

O Barcelona festeja hoje o apuramento para os ‘oitavos’ caso derrote o Borussia Dortmund, em Camp Nou, poucos dias depois de ter vencido o Leganés para La Liga com uma reviravolta sofrida (2-1), o que gerou contestação dos adeptos. Nesse sentido, Ernesto Valverde saiu em defesa do grupo. "Contestação haverá sempre. Se não é por uma coisa, é por outra. Parece que temos de ganhar e dar uma lição de futebol em todos os jogos. Podemos melhorar, mas não estamos mal", salientou o técnico blaugrana, lembrando que os catalães lideram La Liga e o Grupo F da Champions.

Noutro âmbito, o treinador reconheceu a importância do duelo de hoje. "Estamos em vantagem. Se vencermos, seremos os primeiros do grupo. Queremos aproveitar a oportunidade." Valverde, que hoje não pode contar com Nélson Semedo por lesão, também respondeu às palavras de Luis Suárez. O uruguaio referiu que já tinha saído caso fosse substituído tantas vezes como Busquets. Valverde procurou acalmar a maré. "Se o tiro, é porque é titular", conferiu. De resto, Griezmann, que tem estado aquém, também foi tema. "Temos de ajudá-lo. É um grande jogador", frisou.

Messi favorito à Bola de Ouro

Segundo o ‘Mundo Deportivo’, Messi vencerá a Bola de Ouro, que será entregue na segunda-feira. À margem do assunto, a ‘France Football’, revista que atribui o prémio, revelou que o argentino terá convidado Neymar a voltar ao Barça. Messi teria mesmo dito que ia sair do clube em dois anos. O pai negou essa troca de mensagens.