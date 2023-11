Van Bommel elogia Pepe antes da visita ao Dragão: «É um poço de experiência»

Mark Van Bommel está alertado para as dificuldades que o FC Porto poderá apresentar no próximo encontro, para a Liga dos Campeões, considerando ainda que a derrota dos dragões frente ao Estoril, "não é tão importante".





"O que aprendi no primeiro jogo foi que o FC Porto é uma equipa muito esperta, muito astuta e que têm muita experiência em competições como a Liga dos Campeões. Também ficam tranquilos em situações adversas. Têm jogadores com grande capacidade e experiência como é o caso de Pepe, que é um poço de experiência. Eu não me deixo impressionar facilmente, mas sei que ele pode decidir um jogo e criar dificuldades. Apesar de terem perdido no último jogo com o Estoril, que era o último classificado do campeonato, não é tão importante como parece. Estão mais do que vacinados para o jogo de amanhã. Na minha opinião, trata-se sempre do próximo jogo", revelou o treinador holandês na conferência de imprensa, assumindo que espera um FC Porto atento e confiante para vencer em casa na 4.ª jornada da fase de grupos da prova europeia."Temos que enfrentar isso, há fases do jogo em que sabemos qual a jogada ou o nível que as outras equipas vão apresentar. Outras são uma completa novidade para nós e temos de nos adaptar. Temos que preparar os jogadores para saberem o que poderão esperar. Depois veremos o que poderemos fazer, porque não somos sempre maus. Fizemos um quarto de hora muito bom contra o Barcelona e metade de um jogo muito bom com o FC Porto. Estamos a melhorar, isso sim é o que eu quero e penso que estamos a consegui-lo.""Vamos agora treinar no estádio para saber como estamos. Temos um guarda-redes com outras qualidades e vamos treiná-lo para estar em condições de jogar num espaço destes. Não é pelo Toby [Alderweireld] estar lesionado que vamos deitar tudo a perder e vamos já admitir a derrota. O Toby sim, porque obviamente é o nosso capitão, e é muitíssimo importante para nós. Já em alguns jogos tem vindo a trabalhar com problemas. Falei com ele pessoalmente, é experiente e conhece bem o próprio corpo, sabe que não seria sensato ir a jogo. Fizemos coisas arriscadas anteriormente e deu mau resultado. Não quero forçá-lo a jogar e fazer com que fique lesionado mais tempo. Quanto ao Jean, a mulher dele está grávida e em vias de parto. É uma situação com stress. Não está com cabeça nem calmo para o jogo de amanhã, não fazia sentido que viesse. Ficou em casa, onde está a tratar de coisas pessoais.""Estamos no caminho de sermos um clube grande. Estamos em ascenção. Temos momentos de falhas decisivas, mas o que queremos é não ter perdas sucessivas. Temos três derrotas na Bélgica, que é uma coisa, agora ter três derrotas na Champions já dá cabo dos nossos objetivos e, claro, não é positivo para os adeptos.""Já sabíamos isso de antemão. Fizemos um descanso noutros jogos. Temos que lidar com isso. Temos de jogar, portanto, não há grande coisa a fazer. Queremos avançar na Champions e também na Taça da Bélgica, esses são os objetivos que temos e vamos procurar ter mais forma. Obviamente que temos jogos no campeonato que também são importantes, mas isto é uma maratona. Aqui [Liga dos Campeões] já é diferente. Mesmo assim, no plano nacional, ainda não estamos arrumados.""No ano passado ganhámos tudo, ficamos qualificados para a Champions e toda a gente disse que foi fantástico, mas isso não é o melhor que podem fazer para o clube porque ficámos deslumbrados. Agora, vamos ser sinceros. Não faz diferença contra quem vamos jogar, mas claro, estamos atentos, porque fomos derrotados por 5-0 com o Barcelona, já frente ao Shakhtar fizemos uma boa exibição, mas também perdemos. Estamos a aprender, não tínhamos esta experiência. Jogámos com o FC Porto bem também, mas perdemos na segunda parte. Podemos dizer que os golos que sofremos foram fruto de jogadas de alto nível. Não quero com isso dizer que não podemos ganhar ao FC Porto, mas perder 4-0 na segunda parte exige que aprendamos. Duas derrotas seguidas assim começa a colocar-nos numa posição difícil, e é difícil motivar os jogadores. Temos de dizer que estamos a crescer além do que era previsto. O problema nunca é linear, os oponentes também se adaptam a nós, vão fazer outras coisas para ganharem. Temos que corresponder porque só o resultado que dá os pontos. Temos que trabalhar porque tenho a certeza que a cidade de Antuérpia vai 'hibernar' para ver este jogo e nós temos que corresponder ao que nos é pedido. É difícil? É, mas as adversidades são para se ultrapassar."