Van Bommel perde com o FC Porto e iguala recorde na Champions... de jogos sem qualquer vitória

Não está fácil a vida do Antuérpia na Liga dos Campeões, com três derrotas nas primeiras três jornadas da fase de grupos. Aliás, esta não tem sido uma competição feliz para o treinador Mark Van Bommel.O holandês igualou, esta noite, ao perder por 4-1 para o FC Porto , o recorde de treinadores com mais jogos sem qualquer vitória na Liga dos Campeões. São 12 encontros na liga milionária com um registo de quatro empates e oito derrotas.Segundo o jornal 'De Limburger', Van Bommel igualou Giorgos Donis (APOEL) e Stanimir Stoilov (Levski Sofia e Astana), sendo que antes do Antuérpia já tinha estado na Champions ao comando do PSV Eindhoven e do Wolfsburgo.