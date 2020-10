Van Dijk centra debate

Na antevisão do jogo frente ao Ajax, o treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, mostrou-se agastado com as várias perguntas sobre a lesão de Van Dijk, que leva o central do Liverpool a perder toda a época. “Porque hei de sentir que os rapazes não vão lidar com isto? Vocês pensam que vamos ter dificuldades e que temos de provar estarem errados quando eu não estou interessado nisso. Só quero saber do melhor para o Liverpool”, frisou, sendo sarcástico quando foi questionado se os reds poderão ganhar sem o defesa e Thiago, também ausente por lesão. “Vamos tentar na mesma”, ironizou. O técnico defendeu-se das críticas feitas pela atuação no mercado. “As pessoas só falam disso agora quando descobrimos que perdemos o melhor central do Mundo”, apontou. Do lado do Ajax desvaloriza-se a ausência do central. “ O Liverpool não vai mudar a equipa toda. São os melhores do Mundo”, considerou Ten Hag.