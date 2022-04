Van Dijk: «Estamos prontos para ter problemas, porque vamos tê-los»

O Liverpool enfrenta esta noite o Benfica com o estatuto de favorito, mas no plantel dos reds não há, de todo, o pensamento de que a eliminatória está fechada ainda antes de se disputar. Quem o garante é Virgil van Dijk, que em entrevista prévia ao jogo lembrou que nesta fase da Champions apenas entram os oito melhores e que, em momento algum, no plantel se falou de que o clube da Luz seria o mais desejado."Não dissemos nada disso a ninguém. Estamos nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, nos últimos oito. De todas as equipas que competiram na Champions, estas estão aqui por alguma razão. Claro que todos podem escolher o seu favorito. Mas sentimos que será um jogo difícil, que queremos ganhar. Mas sabemos que será difícil e independentemente do que aconteça, não estamos focados na próxima ronda. Queremos focar ao máximo no jogo de terça-feira e estamos prontos para ter problemas, porque vamos tê-los", declarou o holandês, à TNT Sports.