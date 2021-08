Van Ginkel: «Vamos tornar o jogo muito difícil para o Benfica»

Quarta-feira, no Estádio da Luz, o Benfica recebe um PSV que dificilmente poderia chegar à Luz num melhor momento. A turma holandesa venceu todos os jogos que disputou esta época - seis -, marcou 17 e sofreu apenas 2, algo que serve de mote para chegar a Portugal com a confiança lá em cima. Marco van Ginkel foi o porta-voz dessa confiança na antevisão à partida com as águias e assumiu um conjunto holandês pronto para tudo.





"Estamos muito confiantes, começámos bem a época, ganhámos todos os nossos jogos. Foi difícil atingir a Liga dos Campeões. Ganhámos ao Galatasaray e ao Midtjylland. Temos mais uma final em dois jogos. Estamos todos muito ansiosos para começar o jogo. Estamos confiantes desde o princípio da época. A equipa está a trabalhar bem, temos alguns jogadores experientes. Temos grandes talentos. O ambiente está bom, a confiança está cá", começou por comentar o experiente capitão dos holandeses, que se diz "pronto para o jogo".Jogar um playoff de acesso à fase de grupos é sempre algo importante e Van Ginkel não o esconde. "É um grande jogo. Não só para nós, mas para o clube. É um jogo muito importante. Como já disse, estamos todos com muita vontade de jogar e estamos prontos para jogar", frisou.Quanto ao que espera da partida em si, o médio não tem dúvidas. "Vai ser um bom jogo. Nós gostamos de atacar e o Benfica também. Tem uma boa equipa. O Benfica tem um sistema com muitos jogadores atacantes, mas conseguimos sempre marcar um golo. Estou confiante, pois temos qualidade na defesa. Os últimos jogos têm estado organizados. Vamos tornar o jogo muito difícil para o Benfica", garantiu.E nesse sentido, Ginkel deixa claro que os holandeses entram com a confiança lá em cima. "Ganhámos os primeiros quatro jogos na Liga dos Campeões. Temos mais uma fase para passar. Estamos em grande forma e estamos com muita vontade de jogar contra o Benfica."No PSV atua Bruma, um trunfo que o médio admite que pode ser utilizado não só pela sua qualidade em campo. "Perguntámos ao Bruma, pois ele é de Lisboa. Conhece bem a equipa e pode dar-nos alguma informação".A finalizar, van Ginkel lançou um olhar ao Benfica e revelou até um jogador que aprecia nas águias. "Jogam com cinco atrás, os laterais são muito importantes. Têm muita qualidade lá na frente. Como médio, olho para os médios. Gosto muito do Weigl. Vai ser um jogo interessante para mim e para toda a equipa. Temos de ter cuidado com os jogadores da frente e com os laterais, mas temos de estar prontos em todo o lado."