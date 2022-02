VAR reverteu decisão do árbitro e deu golo ao Manchester City em Alvalade: veja o lance

O Sporting até tinha começado bem diante do Manchester City , mas um momento menos bem conseguido do ponto de vista defensivo saiu caro ao leão, com o primeiro golo dos ingleses a surgir logo aos 7 minutos, por intermédio de Riyad Mahrez. O lance, refira-se, foi inicialmente anulado pelo árbitro, por fora de jogo de Kevin de Bruyne, mas acabou por ser validado após revisão da jogada no VAR.