Verrati lesiona-se e pode falhar jogo do Paris SG com a Atalanta

Marco Verrati lesionou-se no tornozelo e deverá falhar o embate do Paris SG contra a Atalanta, nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, em Lisboa, agendado para a próxima quarta-feira.

De acordo com a RMC Sport, o médio italiano contraiu a lesão durante um treino conjunto da formação parisiense, e o L'Équipe adianta que terá sido num choque com Choupo-Moting. Ainda não é conhecida a gravidade da lesão, mas tudo indica que será impeditiva de recuperar a tempo do jogo com a Atalanta.





A confirmar-se, Verrati será mais uma baixa de peso na formação orientada por Thomas Tuchel, que não poderá contar com o lateral Kurzawa (lesão na coxa) e tem ainda o avançado Kylian Mbappé (também lesionado no tornozelo) em dúvida para a partida da Champions.