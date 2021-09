Vertonghen e a exibição do Ajax diante do Sporting: «Primeira meia hora foi incrível, gostei bastante»

Antigo jogador do Ajax - foi lá que se lançou para o futebol, antes de rumar ao Tottenham - Jan Vertonghen seguiu atentamente o encontro entre os holandeses e o Sporting, que o conjunto de Amesterdão venceu por 5-1. Um dia depois, de visita à Cidade do Futebol, onde o Ajax treinou esta manhã, o benfiquista analisou a partida e assumiu ter gostado do que viu.





"Vi principalmente a parte inicial, porque depois tive de deitar os miúdos. Mas a primeira parte foi incrível, gostei bastante. Fiquei impressionado pela qualidade apresentada. Conheço alguns destes jogadores, pois vejo imensos jogos do Ajax", comentou o benfiquista."O Ajax é uma referência. Conheço bem o Sporting, mas ao ver o quão dominador foi o Ajax... E isso ficou claro no resultado. Surpreendeu-me positivamente. Foram fantásticos, com muita motivação em posse e estiveram bem taticamente. Bem, ontem foi tudo bom, mas reparei especialmente na velocidade de execução e a capacidade para estarem sempre de olho na baliza", acrescentou o belga, que se declarou como um "grande adepto" do Ajax."Tenho amigos lá. Estive em Amesterdão há umas semanas e comprei uma camisola para o aniversário do meu filho. Disse-lhe para escolher e ele optou pela azul. Vi que estava muito orgulhoso", finalizou.