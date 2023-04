Victor Osimhen é baixa de peso no Nápoles frente ao AC Milan

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O nigeriano Victor Osimhen não faz parte da convocatória do Nápoles para o jogo contra o AC Milan, da Liga dos Campeões de futebol, com o departamento médico a explicar que o goleador continua lesionado no adutor esquerdo.

A incerteza sobre Oshimen ficou desfeita na convocatória hoje divulgada, com o nigeriano fora da lista da visita dos napolitanos a Milão, para a primeira mão dos quartos de final da prova. Oshimen, principal goleador do Nápoles e melhor marcador da Serie A, falhou os dois últimos jogos do campeonato, um dos quais perdido frente ao AC Milan por 4-0.

O jogador regressou dos jogos pela Nigéria, em finais de março, lesionado e ainda nem sequer tem sido suplente. O problema para o ataque agrava-se, já que Luciano Spalletti tem o argentino Giovanni Simeone igualmente lesionado (bíceps femoral), não fazendo também parte da convocatória.

Quem também tem estado lesionado é Giacomo Raspadori, mas hoje treinou-se, após vários dias sem o poder fazer, e já entra para o histórico primeiro jogo do Nápoles nos 'quartos'.

Ainda assim, Spalletti tem opções, com Matteo Politano e Eljif Elmas como hipóteses para acompanhar Khvicha Kvartaskhelia e Hirving Lozano.