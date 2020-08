Vidal imune a provocações: «Bayern não joga contra uma equipa da Bundesliga, joga contra o Barcelona»

Arturo Vidal, médio do Barcelona, não liga às provocações que têm saído na imprensa alemã acerca do favoritismo do Bayern para o jogo desta sexta-feira entre as duas equipas, dos quartos de final da Liga dos Campeões.





"O Bayern tem confiança, mas sabe que amanhã não joga contra uma equipa da Bundesliga, joga contra o Barcelona", disparou, em conferência de imprensa.Antigo jogador dos bávaros, Vidal conhece bem o homem do momento no emblema alemão."O Lewandowski é extraordinário, incansável, muito perigoso. Vi-o crescer, como se preparou, e vai ser muito complicado marcá-lo. É muito difícil compará-lo com Messi porque o Leo é de outro planeta", analisou.