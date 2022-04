Villarreal com cinco e o Liverpool com três jogadores na equipa da semana da Champions

Ibrahima Konaté, Naby Keita e Luis Díaz foram escolhidos para a equipa da semana da Liga dos Campeões. O Liverpool, que derrotou o Benfica na primeira mão dos quartos-de-final (1-3) da prova na Luz, é a segunda equipa mais representada, depois do inesperado Villarreal, que recebeu e venceu o Bayern Munique (1-0).Gerónimo Rulli, Raúl Albiol, Pau Torres, Daniel Parejo e Arnaut Danjuma são os jogadores em destaque pelo submarino amarelo. Laporte e Kevin de Bruyne, do Man. City, também fazendo parte da equipa da semana, a par de Benzema.O francês, do Real Madrid, foi ainda considerado o jogador da semana da liga milionária, na sequência do hat-trick na casa do Chelsea.