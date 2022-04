Villarreal dá lição ao Bayern em campo... e fora dele: «Quando cospes para o ar, às vezes cai-te em cima»

A declaração de Julian Nagelsmann na antevisão à 2.ª mão, onde afirmou que o Villarreal "cometera o erro de deixar o Bayern Munique vivo" ao ganhar por apenas 1-0 na primeira mão, em Espanha, originou resposta em campo dos espanhóis - com um empate (1-1) na Baviera que garantiu a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões -, mas também fora dele."Creio que faltou ao respeito ao futebol e ao clube. Quando cospes para o ar, às vezes o cuspo cai-te em cima", atirou Dani Parejo. Unai Emery, treinador do Submarino Amarelo, alinhou no mesmo discurso: "cometemos vários erros até ao minuto 88. Eles cometeram um: deixaram-nos vivos. E por isso castigámo-los."Também nas redes sociais, mais concretamente no Twitter, o Villarreal não esqueceu alguma sobranceria bávara. Antes da partida de hoje, o Bayern colocou a votação para os seus seguidores qual seria o resultado da 2.ª mão. Um deles apostou num 9-3 e o clube alemão retweetou com o comentário "pode ser assim". Terminada a partida, o Villarreal não esqueceu e retweetou essa publicação bávara: "Têm a certeza"?