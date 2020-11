Villas-Boas arrasa equipa após "derrota vergonhosa": «Estamos na Champions e fazemos merda»

Após a derrota (3-0) frente ao FC Porto, André Villas-Boas assumiu que o Marselha cometeu demasiados erros esteve muito abaixo do nível que se exige a uma equipa que disputa a Liga dos Campeões.





"Acabámos por pagar caro os nossos erros e continuamos a sofrer golos assim. Damos golos aos adversário... Um pouco de má sorte numa segunda bola ou um penálti falhado pode acontecer, mas os erros continuam a suceder-se na Liga dos Campeões. Nós estamos na Champions e fazemos merda... É assim! Mas não quero tirar mérito ao FC Porto, que foi competitivo. Nos é que continuamos a ser batidos demasiado facilmente. Cometemos erros e quando queremos regressar aos jogos já é demasiado tarde", afirmou o técnico português, em conferência de imprensa."A qualificação para a Liga Europa não é prémio para ninguém. Não vamos ambicionar isso como um grande objetivo porque não é. É possível, porque para isso restam os desafios com o Olympiacos e o próximo com o FC Porto... Mas não é esse o objetivo. Eu só quero limpar esta imagem que tem sido aterradora."Não há nada a dizer. Lutámos até ao fim, procurámos o 2-1 e sofremos o 3-0. O FC Porto teve mais vontade, ganhou segundas bolas, foi mais intenso. Isto vem com a experiência, com mais jogos na Champions."Foi um regresso difícil, mas não é o momento de falar disso. Por respeito ao Marselha e a esta derrota vergonhosa"