Villas-Boas e a derrota no Dragão: «A nossa Champions fica marcada por entregas infantis»

André Villas-Boas voltou esta terça-feira ao Estádio do Dragão e viu o seu Marselha ser derrotado (3-0) pelo FC Porto em jogo do Grupo C da Liga dos Campeões. No final do encontro, o técnico lamentou que a equipa gaulesa tenha cometido os mesmos erros dos dois jogos anteriores.





"Perdemos muitas bolas, muitos duelos. A nossa Champions fica marcada por estas entregas infantis. Sofremos assim no último minuto com o Olympiacos, o primeiro golo contra o City. São erros na saída de construção. No primeiro golo de hoje, no penálti... é falta de experiência", começou por referir Villas-Boas, na flash interview, à Eleven Sports."O FC Porto meteu o seu nível, forte nos duelos e nas segundas bolas, mais aguerridos e competitivos. Pagamos um preço muito caro destes erros", acrescentou."Difícil, fica complicado. O que queremos é limpar a nossa imagem. Podemos queixar-nos de um pouco de azar, por falhar o penálti. Mas há que limpar a nossa imagem"