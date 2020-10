Villas-Boas: «Segundo golo foi um golpe duro»

Dois jogos e duas derrotas para o Marselha de André Villas-Boas na Liga dos Campeões. A mais recente foi esta terça-feira, na receção ao Manchester City, num duelo no qual o técnico dos franceses assume ter enfrentado um oponente que causou muitas dificuldades. Ainda assim, AVB refere que houve momentos em que os seus pupilos reagiram bem, especialmente após o primeiro golo da formação inglesa.





"O segundo golo foi um golpe duro para nós, já que estávamos a tentar dar a volta às coisas. Na primeira parte tivemos alguns problemas com a pressão do City e depois um mau passe levou ao golo deles. Foi um jogo difícil e acabámos por pagar pelos nossos erros. Não defendemos de forma tão recuados e os meus jogadores estiveram excecionais. Nunca iríamos jogar contra o City num 3-4-3 ou com um meio campo em losango. Creio que eles até estão habituados a jogar contra equipas com cinco atrás", analisou.