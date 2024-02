Virgil van Dijk e Jill Scott procuram os "verdadeiros fanáticos" do futebol

Esperam longas horas por um autógrafo em filas intermináveis, dão o nome do seu jogador preferido aos seus animais de estimação e nunca assistem a um jogo sem a sua meia da sorte. É este o perfil do "verdadeiro fanático" que Virgil van Dijk e Jill Scott procuram para dar o pontapé de saída na fase final da UEFA Champions League (UCL).

O capitão do Liverpool e da seleção holandesa e a antiga internacional pela Inglaterra usam a braçadeira de embaixadores globais de uma iniciativa promovida pela Heineken, enquanto patrocinadora oficial das competições UEFA, que pretende tornar o futebol mais inclusivo.

Esta ação tem como objetivo refrescar o verdadeiro significado de ser um adepto incondicional, recuperando este distintivo de honra que, durante demasiado tempo, esteve associado a um comportamento negativo no futebol.

"Costumava ir ao Stadium of Light com o meu avô quase todos os fins-de-semana sem falta, fizesse chuva ou sol", recorda Jill Scott. "Mas quando se pensa no aspeto de um adepto de futebol incondicional, a maioria das pessoas não imagina uma adolescente. É isso que eu adoro na nova campanha da Heineken: está a mostrar como são os verdadeiros adeptos de futebol e a jogar com as expectativas das pessoas sobre quem é o verdadeiro fanático".

Um sentimento partilhado por Virgil van Dijk: "Os verdadeiros adeptos fanáticos deixam-me orgulhoso e agradecido enquanto jogador. Penso que a recuperação desta expressão é importante, pois as conotações negativas históricas são algo que temos de eliminar do jogo. Ninguém nasce racista. Penso que o fundamental para a mudança é a educação e a comunicação entre nós. Espero que possamos fazer parte dessa mudança, e é por isso que estou contente por a Heineken estar a desafiar a perceção do que é um verdadeiro adepto para mostrar que no futebol há lugar para todos", afirmou.

No centro do terreno de jogo está um filme, criado pelo realizador australiano Mark Molloy, que representa a verdadeira face moderna da paixão pelo futebol. O vídeo, cómico e comovente, inspirado em adeptos reais, mostra a devoção que as pessoas têm fora das quatro linhas.

De forma a enfatizar a mensagem de apoio aos ‘verdadeiros fanáticos’, a Heineken reservou também lugares especiais nos jogos da fase final da UCL para um grupo de verdadeiros fãs que partilhem as suas experiências com a marca.

Para participar no passatempo, todos os interessados devem visitar esta página e contar a sua história, ou de alguém que conheçam, sobre um ritual ou superstição que tenham para ver jogos das suas equipas na UCL. Quem tiver a história mais interessante e contada com a maior paixão será premiado.

Os vencedores terão direito a uma experiência única que inclui também o fim-de-semana da final, agendada para o dia 1 de junho, no Estádio de Wembley (Londres), com oferta de bilhetes duplos, voos e estadia.

ESTATÍSTICAS

- 57% dos adeptos nunca assistem a um jogo de futebol sem as suas meias da sorte;

- 33% dos adeptos escolhem o nome dos seus animais de estimação com base em jogadores icónicos de futebol;

- 1 em cada 4 fãs: admitem que fariam coisas impensáveis por um autógrafo.