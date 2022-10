Vitinha: «É um Benfica mais forte do que na época passada, o que vimos não foi surpresa alguma»

Vitinha foi titular no empate (1-1) do Paris Saint-Germain ante o Benfica no jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões e explicou que não ficou surpreendido com o rendimento das águias.

Segredo para estar como titular entre grandes nomes do plantel





"É simplesmente acreditar no meu trabalho e acreditar no que valho e no que sei fazer. Sabia que era capaz de jogar da melhor forma e bem e integrar-me na equipa de forma muito boa. Foi o que aconteceu. Passa por acreditar em mim."





Danilo ficou afetado?





"Não vou responder. Não acho que faça muito sentido. São coisas do jogo."



Apenas aquém das expectativas?



"Sem dúvida que ficou aquém das expectativas. Não foi surpresa a capacidade do Benfica, sabíamos que principalmente este ano estão bem mais forte do que no ano passado tanto a nível individual como coletivo. Não foi surpresa isso mas estávamos à espera de sair daqui com outro resultado. Queríamos ganhar, não aceitávamos menos do que isso. O empate sabe a pouco mas vamos fazer de tudo para mostrar em Paris que éramos os justos vencedores hoje!"



Os elogios recebidos



"O melhor era mesmo acrescentar a vitória a isso. Sei que estou a dar resposta em campo, com muito trabalho e confiança em mim próprio, no meu trabalho e talento, mas nada serve estar muito bem no jogo e na equipa se não conseguimos a vitória. Ninguém está contente, queríamos mais. Vamos pensar no próximo jogo para a Ligue 1 e depois no jogo em Paris com o Benfica para vencer."