Vitória do Bayern Munique valeu jackpot de 13 mil euros a apostador português

A casa de apostas Betano foi 'obrigada' esta segunda-feira a abrir os cordões à bolsa e compensar o risco corrido por um apostador, que num provável momento de loucura decidiu colocar em cima da mesa 50 euros numa aposta múltipla que perfazia uma odd total de 260. As chances de acertar eram reduzidas, até porque a sua odd mais baixa nesta múltipla era de 1,91 (para a vitória do Palmeiras sobre o Santos) e a mais alta de 2,72 (para golos de ambas as equipas no Flamengo-Botafogo), mas a verdade é que o risco deu certo.





O resultado que confirmou o jackpot do apostador (de identidade e nacionalidade desconhecidas) foi mesmo a final da Liga dos Campeões, com a certeira aposta na vitória do Bayern Munique sobre o Paris SG. Mas antes já tinha havido um desfecho que indicava que esta aposta não iria fugir. No Flamengo-Botafogo, um jogo no qual apostou em golos de ambas as equipas, apostador em causa teve de esperar para ver os golos surgirem apenas na compensação, com o Fogão a marcar aos 90'+3 e o Fla a fazê-lo aos 90'+11.Há dias de sorte!-Lens, 2-1Ufa-, 0-1-Livingston, 2-1Flamengo-Botafogo, 1-1 (golos de ambas as equipas - marcados no tempo de compensação)-Santos, 2-1Sport Recife-São PauloPSG-, 0-1